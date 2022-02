Militello Rosmarino: nessun dipendente sarà spostato dagli uffici comunali

Nessun dipendente sarà spostato dal comune di Militello Rosmarino; pur con il personale in esubero, mentre comunque un dipendente è andato in pensione ed uno è in via di pensionamento, il Ministero dell’Interno ha riconosciuto la legittimità della delibera adottata alla fine dello scorso anno dalla giunta guidata da Salvatore Riotta. Consapevole di speculazioni anche di carattere politico e di accuse lanciate nei confronti dei dipendenti, il sindaco Riotta ha pensato bene di incontrarli per rassicurarli e per ribadire l’importanza del loro lavoro al servizio dell’utenza.