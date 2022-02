Due passi verso il ritorno alla normalità. Stop alla mascherina all’aperto, riaprono le discoteche

L’Italia fa un doppio passo verso una nuova normalità: da oggi all’aperto, non c’è più l’obbligo di mascherina e in discoteca si torna a ballare. Il percorso tracciato dal governo verso l’uscita dalla pandemia comincia oggi: una strada agevolata dalle parole del direttore generale dell’Aifa Magrini, che ieri ha escluso il via libera alla quarta dose di vaccino mostrandosi più propenso a «un richiamo annuale».

Nonostante l’Italia ieri abbia superato la drammatica soglia dei 150 mila morti da inizio pandemia, i dati delle ultime settimane sono confortanti.

«Siamo verso l’uscita, ma dobbiamo continuare con i comportamenti prudenti», ripete Roberto Speranza, sottolineando che l’atteggiamento del governo è mutato e come la curva epidemiologica consente di allentare le misure di contenimento, come già sta avvenendo in diversi Paesi europei.

Ma il ministro della Salute e il premier Mario Draghi concordano sulla necessità di riaprire gradualmente, evitando fughe in avanti che potrebbero poi costringere a passi indietro, come già accaduto in passato: alcune tappe intermedie sono già state decise, ma è possibile che vengano anticipate.

Da oggi dunque non si dovrà più indossare la mascherina all’aperto, non solo in zona bianca, ma su tutto il territorio nazionale. Bisognerà però portarla sempre con sé e metterla in caso di ingresso in luoghi chiusi o in situazioni di assembramento o dove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza.

In discoteca potrà entrare soltanto chi ha il green pass rafforzato, quindi guariti o vaccinati. Se la discoteca è al chiuso sarà obbligatorio indossare la mascherina, tranne quando si sta in pista a ballare. Nelle discoteche all’aperto si potrà stare invece senza mascherina. Il limite di capienza non può essere superiore al 75% all’aperto e al 50% al chiuso.