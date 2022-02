Ucria – Quasi un milione di euro per la riqualificazione del centro storico

Con nota datata 9 febbraio 2022,il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture ha notificato al comune di Ucria il finanziamento di 972.510,20 euro per la riqualificazione di alcuni tratti del centro storico.

“Dopo il finanziamento di 2.250.000 euro per il consolidamento della zona Santa Caterina è il più consistente contributo ottenuto dalla mia Amministrazione – spiega il sindaco Enzo Crisà – L’ammontare delle somme conseguite dal 2018, anno del mio insediamento, sfiora ormai i 7 milioni di euro”.

L’intervento in progetto prevede il recupero degli spazi urbani nell’ambito compreso tra la via Pozzo, la via San Michele e aree annesse.

“La finalità – dichiara il sindaco – è quella di restituire uno scorcio dell’antica scena urbana attraverso la ricomposizione del tessuto cittadino. In seguito ai lavori di riqualificazione che hanno interessato la via principale e gli ingressi del paese, stiamo ora concentrandoci sul risanamento delle aree interne e periferiche. In tale ottica si inquadrano i prossimi lavori, per quasi 100.000 euro, che interesseranno le case popolari di Via S.Antonio del Prato”.