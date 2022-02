Covid – Contagi stabili in Sicilia: 7.194 i nuovi casi (1.800 a Messina). 25 le vittime, oltre 8 mila i guariti

Stabili i contagi da Covid-19 in Sicilia: sono 7.194 i nuovi casi registrati nel bollettino di oggi, giovedì 10 febbraio, a fronte di 47.519 tamponi processati.

In calo però i decessi: sono 25 le vittime nelle ultime 24 ore (anche se riferite a più giorni), mentre mercoledì i nuovi casi erano stati 7.159 e i deceduti 57.

A livello nazionale, oggi la Sicilia si trova al quinto posto in Italia per incremento dei nuovi casi tra le regioni, mentre è in leggero aumento il tasso di positività, che passa dal 14% al 15&

Ancora un boom di guariti, che stavolta sono 8.389! Gli attuali positivi in Sicilia scendono a 274.873.

In calo anche la pressione sui reparti Covid ospedalieri dell’isola: in totale i positivi al Covid ospedalizzati in Sicilia sono 1.471, 13 in meno di mercoledì.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.356 (-13), mentre stabili i ricoveri in terapia intensiva: 115 persone attualmente hanno bisogno delle cure dei reparti di rianimazione siciliani.

Sul fronte del contagio nelle singole province in testa Messina con 1.828, poi Catania con 1.422 e Palermo 1.319 nuovi casi. Segue Siracusa 785, 582 a Trapani, 575 a Ragusa, 473 a Caltanissetta, 458 ad Agrigento e infine 127 ad Enna.

In Italia

Trend in calo in Italia. In totale, nella nostra nazione, sono 75.861 i nuovi contagi (5mila in meno rispetto al dato precedente) e 325 le vittime. Oltre 137 mila i guariti nelle ultime 24 ore.