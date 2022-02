Brolo – Iniziati i lavori di riqualificazione di Piazza Mirenda

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di Piazza Mirenda, nella zona ovest di Brolo. L’intervento, finanziato dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità per un importo di 54mila euro, è eseguito dall’impresa Igecos di Brolo.

I lavori riguardano la sostituzione integrale della pavimentazione, attualmente sconnessa a causa delle radici di alcuni alberi. Ma la riqualificazione riguarderà anche i marciapiedi che verranno allargati e la zona adibita a parcheggio.

“Si tratta di un intervento importante e dalla valenza simbolica“, commenta il Sindaco di Brolo, on. Giuseppe Laccoto: “Piazza Mirenda è luogo storico di Brolo e verrà adesso consegnato a nuova vita. Questi lavori rientrano in una complessiva progettualità di riqualificazione che sta interessando tutto il territorio comunale, da piazzetta Apollo alle strade e piazze del centro che verranno presto interessate da manutenzione straordinaria, così come sta per iniziare l’intervento di sistemazione idraulica del Torrente Brolo con la costruzione del muro d’argine sulla sponda sinistra e l’eliminazione della passerella trasversale. Una programmazione attenta – conclude il Sindaco Laccoto – frutto di lavoro collegiale da parte dell’intera Amministrazione e che mira al decoro urbano e alla sicurezza del territorio”.