Bimbo di 18 mesi in overdose a Palermo: ha ingerito droga. Interrogati i genitori

Un altro caso di overdose di un bambino di appena 18 mesi a Palermo. Il piccolo ieri sera è arrivato, dopo avere ingerito droga, al pronto soccorso dell’ospedale “Di Cristina”.

Le analisi effettuate hanno confermato la presenza di cannabinoidi nel sangue del piccolo. Dopo essere arrivato al pronto soccorso in gravi condizioni, adesso sta meglio, anche se è risultato positivo al Covid ed è stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive.

I medici hanno avvisato gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini, condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla procura per i minorenni.

Gli inquirenti hanno sentito i genitori, che vivono in periferia nel capoluogo siciliano e sono in corso accertamenti sul contesto familiare.

Negli ultimi mesi sono stati ben dieci i bambini portati in ospedale dai familiari in overdose dopo avere ingerito per sbaglio sostanze stupefacenti, per lo più hashish e marijuana, utilizzate a volte da genitori o parenti.