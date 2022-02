Santo Stefano Camastra, auto distrutta da un incendio. Sul posto i vigili del fuoco

Solo un grande spavento, ma nessun danno alle persone per un incendio, divampato intorno dopo le 21 di questa sera e che ha completamente distrutto una vecchia Fiat, parcheggiata in Via Libertà a Santo Stefano di Camastra.

Le cause del rogo sono da accertare. Sembra dalle prime informazioni che in serata la proprietaria della vettura, una donna stefanese, durante la marcia abbia avvertito un lieve odore di fumo e per questo avrebbe deciso di fermarsi e parcheggiare l’auto in via prudenziale, allontanandosi poi dal mezzo.

Subito dopo l’auto avrebbe preso a fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello, i carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra, il sindaco Francesco Re e l’assessore Santo Rampulla e alcuni cittadini che vivono nel palazzo di fronte al luogo dell’incendio. Fortunatamente i danni sono stati limitati alla sola auto, che è andata completamente distrutta.