Safer Internet Day – Anche Blanco partecipa all’iniziativa della Polizia per un uso consapevole della rete

Anche il cantautore Blanco, nome d’arte del quasi 19enne Riccardo Fabbriconi, fresco vincitore di Sanremo in coppia con Mahmood, ha partecipato al “Safer Internet Day”, la giornata sulla sicurezza in Rete organizzata dalla Polizia Postale per contrastare i comportamenti scorretti sul web ed il cyberbullismo.

Blanco, seguitissimo dai più giovani si è collegato durante l’evento nazionale “Cuori connessi”, organizzato insieme allo sponsor Unieuro, ed ha parlato ai suoi coetanei di uso responsabile e consapevole della Rete.

“Bisogna stare attenti a non mandare foto private che molti poi usano come oggetto di ricatto. E’ più bello fare l’amore dal vivo, se c’è un sentimento – ha aggiunto Blanco – non mandate foto private, certe cose è bellissimo tenerle riservate. Pensate che brutto sarebbe se tutti sapessero tutto di voi. Invece è più bello se ci sono delle cose che sapete solo voi o alcuni. E’ molto ma molto più figo”. “I social li uso per il mio lavoro, non tanto per la mia vita privata.”

Ha poi consigliato gli studenti che lo stavano ascoltando, circa 270 mila in tutta Italia, di non dare retta a chi usa i social per denigrare, insultare e mettere in cattiva luce gli altri, ed a non aver paura di chiedere aiuto o consiglio.

“Chi vi viene addosso che spesso lo fa per invidia o rabbia” e, ha ribadito, “il web è un’arma a doppio taglio, dipende da come lo si usa, è una evoluzione incredibile ma può metterti anche in pericolo e certe persone non lo capiscono, soprattutto i ragazzi. Se siete all’angolo e dovete chiedere un consiglio chiedetelo ad un adulto oppure alla Polizia che è qui apposta per aiutarvi, non per venirvi contro”.