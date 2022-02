Pettineo: consegnati i lavori di miglioramento sismico della scuola elementare

Nella giornata di ieri sono stati consegnati i lavori di miglioramento sismico della scuola elementare di Pettineo; se li è aggiudicati la ditta Amato Mario di Chiaramonte Gulfi. Ha offerto un ribasso del 29,0813% sull’importo a base di gara di oltre 390 mila euro.

Sono stati il direttore dei lavori architetto Giuseppe Saitta, con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione geometra Angelo Liberto, alla presenza del vice responsabile dell’area tecnica geometra Giuseppe Salamone, su incarico dell’amministrazione comunale, a procedere alla consegna.

I lavori prevedono l’esecuzione di interventi di sicurezza dell’edificio scolastico in caso di calamità naturali; tutti i muri perimetrali e quelli portanti verranno rafforzati e si procederà anche alla sostituzione degli infissi per migliorare anche le prestazioni energetiche dell’edificio.

Dei tre finanziamenti ottenuti nel settembre del 2018 dal comune di Pettineo, a valere sulle risorse di cui all’ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile regionale, quello di oggi è il secondo lavoro che viene avviato, ha spiegato il sindaco Domenico Ruffino; per il terzo, la cui gara è stata comunque già aggiudicata, a breve sarà sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria. In totale per questa finalità l’amministrazione comunale ha ottenuto nel corso di questi anni la somma di oltre 1.700.000 mila euro.