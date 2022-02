Covid – Positivi 4 sindaci del messinese: a Falcone, Capo d’Orlando, Mirto e Sant’Agata M.llo

Il Covid continua a diffondersi in Sicilia e dopo alcuni giorni in calo, in diversi comuni del messinese il numero degli attuali positivi è nuovamente in crescita.

Ieri i nuovi contagi nella provincia di Messina sono stati 890 e sono stati quattro i sindaci che, nelle ultime ore, hanno annunciato di essere stati contagiati.

L’ultimo in ordine di tempo è stato il primo cittadino di Sant’Agata Militello, Bruno Mancuso:“Sapevo che sarebbe capitato anche a me…Positivo al Covid e nonostante le tre dosi è arrivato in forma abbastanza aggressiva… tosse, febbre, dolori diffusi, spossatezza… niente di grave per carità, ma vi assicuro molto fastidioso. Spero passi presto.”

Nel comune santagatese sono 241 gli attuali positivi.



Due giorni fa, lunedì 7 febbraio, era stato il sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, a rendere noto sui social di aver contratto il virus, che al contario del collega santagatese ha solo qualche lieve sintomo: “Grazie ai vaccini fatti mi sento tranquillo ed ottimista e lavorerò da casa, continuando l’impegno per la nostra Capo d’Orlando anche da remoto.

Il giorno prima, domenica 6 febbraio, anche Nino Genovese, sindaco di Falcone, aveva annunciato sul suo profilo Facebook di essere risultato positivo al Covid, così come altri tre dei suoi familiari: “Per noi, che tutto sommato stiamo bene – ha scritto il primo cittadino –, continua l’isolamento, una specie di prigionia in cui ci costringe questo maledetto virus”.