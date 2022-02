Covid – Oltre 9 mila guariti in Sicilia, i nuovi casi sono 7.159. 57 le vittime, in calo i ricoveri (-25)

Stabili i contagi da Covid-19 in Sicilia: sono 7.159 i nuovi casi registrati nel bollettino di oggi, mercoledì 9 febbraio, a fronte di 50.509 tamponi processati.

In crescita però i decessi: sono 57 le vittime nelle ultime 24 ore (anche se riferite a più giorni), mentre ieri i nuovi casi erano stati 7.248 e i deceduti 51.

A livello nazionale, oggi la Sicilia si trova al sesto posto in Italia per incremento dei nuovi casi, mentre è in calo il tasso di positività, che passa dal 15,1% al 14,1%.

Boom di guariti, che sono 9.522! Per la prima volta da tempo diminuiscono dunque gli attuali positivi in Sicilia, che adesso sono 275.718.

In calo anche la pressione sui reparti Covid ospedalieri dell’isola: in totale i positivi al Covid ospedalizzati in Sicilia sono 1.484, 25 in meno di ieri.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.369 (-16), mentre diminuiscono addirittura di 9 unità i ricoveri in terapia intensiva: 115 persone attualmente hanno bisogno delle cure dei reparti di rianimazione siciliani.

Sul fronte del contagio nelle singole province in testa ci sono Catania con 1.687 e Palermo 1.636 nuovi casi. Poi Siracusa 890, Messina con 719, 691 a Ragusa, 577 a Trapani, 526 ad Agrigento, 519 a Caltanissetta e 241 ad Enna.

In Italia

Trend in calo in Italia. In totale, nella nostra nazione, sono 81.367 i nuovi contagi (20mila in meno rispetto al dato precedente) e 384 le vittime. Oltre 134 mila i guariti nelle ultime 24 ore.