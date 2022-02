Rubano 20.000€ in contanti e un Rolex da 8 mila euro in un negozio di ottica a Falcone, 2 arresti

Due uomini sono stati arrestati questa mattina dai Carabinieri della Stazione di Falcone per il reato di furto aggravato. I due, secondo quanto riportano i militari, hanno commesso un furto in un negozio di ottica del comune di Falcone, rubando da una cassaforte a muro la somma di 20.000€ euro in contanti ed un orologio Rolex del valore di 8.000€.

L’indagine è scaturita al seguito dalla denuncia-querela per furto presentata dal proprietario del negozio. Il furto è avvenuto nelle settimane scorse, durante un periodo di chiusura dell’attività commerciale. Per identificare i due ladri, i Carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere video-sorveglianza, sia comunali che private presenti sulle vie limitrofe.

Le immagini hanno consentito di riconoscere la fisionomia dei due soggetti e anche di individuare l’auto utilizzata per commettere il furto. In breve tempo è stata ricostruita la dinamica dell’episodio criminoso e i due, già gravati da precedenti specifici, sono stati rintracciati, grazie anche all’accertamento sulle impronte digitali presenti nel luogo del delitto, che hanno consentito di identificare uno dei due.

A seguito delle perquisizioni domiciliari, i militari hanno trovato nelle abitazioni sia gli arnesi per compiere il furto, sia il vestiti indossati il giorno del della rapina.

I due avevano individuato il luogo dove compiere la rapina da tempo. Secondo le indagini dei militari avevano più volte effettuato sopralluoghi nelle vicinanze del negozio. Non solo, uno dei due indagati, nei giorni precedenti alla chiusura dell’attività commerciale, era entrato nel negozio per farsi riparare un paio di occhiali da vista.

“Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.”, scrivono i militari.