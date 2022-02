Amministrative – 37 comuni del messinese chiamati alle urne in primavera: ecco dove si vota

La data delle elezioni comunali di primavera (previste tra maggio e giugno) non è stata ancora fissata, ma la politica siciliana è in gran fermento perché il voto per il rinnovo di 119 comuni dell’isola sarà l’antipasto delle regionali (attese per l’autunno del 2022).

In provincia di Messina saranno chiamati ad eleggere i nuovi primi cittadini gli abitanti di 37 comuni: Acquedolci, Alcara li Fusi, Capri Leone, Castelmola, Castroreale, Cesarò, Fiumedinisi, Francavilla di Sicilia, Furnari, Gallodoro, Itala, Letojanni, Librizzi, Lipari, Malfa, Merì, Montalbano Elicona e Motta d’Affermo, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Pagliara, Pettineo, Piraino, Reitano, Roccella Valdemone, San Pier Niceto, San Piero Patti, Sant’Alessio Siculo, Santa Marina Salina, Santa Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Sinagra, Torrenova, Venetico, Villafranca Tirrena.

Si vota anche nella città di Palermo (unico capoluogo di provincia presente in questa tornata elettorale), la piazza più importante dove i partiti si confronteranno. Al momento rimane l’incognita Messina con le dimissioni già firmate dal primo cittadino Cateno De Luca (in vista della corsa a Palazzo d’Orleans) che potrebbe revocarle non oltre il termine del 13 febbraio. In caso contrario anche la città dello Stretto sarebbe chiamata alle urne.

Oltre alla città di Palermo, nella provincia saranno chiamati alle urne gli abitanti di 27 comuni: Altavilla Milicia, Altofonte, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Cefalù, Camporeale, Castelbuono, Castellana Sicula, Petralia Soprana, Chiusa Sclafani, Ciminna, Ficarazzi, Gangi, Giardinello, Isnello, Mezzojuso, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Prizzi, San Cipirello, Santa Flavia, Trappeto, Valledolmo. Tre i comuni al voto nel trapanese: Erice, Misiliscemi e Petrosino.

In provincia di Catania 19 comuni dovranno eleggere gli amministratori locali: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Licodia Eubea Linguaglossa, Maniace, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mirabella Imbaccari, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Raddusa, San Michele di Ganzaria, Sant’Agata li Battiati, Santa Maria di Licodia, Scordia e Vizzini.

Nel nisseno voteranno gli abitanti di Acquaviva Platani, Butera, Campofranco, Marianopoli, Niscemi, Resuttano e Sommatino. Nell’agrigentino si disputeranno 10 match: Sciacca, Aragona, Bivona, Campobello di Licata, Cattolica Eraclea, Comitini, Lampedusa, Palma di Montechiaro, Santa Margherita di Belice e Villafranca sicula. Nell’ennese saranno chiamati alle urne gli abitanti di Nissoria, Regalbuto, Sperlinga e Villarosa.

Altri cinque comuni in cui si vota sono nel siracusano: Avola, Canicattini Bagni, Cassaro, Melilli e Solarino. Sei, infine, sono in provincia di Ragusa: Pozzallo, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Pozzallo, Santa Croce Camerina e Scicli.