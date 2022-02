Allentamento delle misure anti-Covid, dall’11 febbraio niente obbligo di mascherina all’aperto?

Con ogni probabilità da venerdì 11 febbraio in Italia non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. La curva della pandemia nel nostro Paese continua a puntare verso l’alto, così il governo sta ragionando su una road map per allentare le varie restrizioni nate per tenere sotto controllo la pandemia. In questa direzione vanno le nuove regole per la gestione dei casi Covid nelle scuole e per le quarantene, così come la riapertura delle discoteche, sempre a partire dall’11 febbraio.

Lo scorso 31 gennaio l’esecutivo aveva deciso di prorogare per altri 10 giorni la misura dell’obbligo delle mascherine all’aperto indipendentemente dal colore della zona. L’ordinanza scade dunque il 10 febbraio ed il sottosegretario alla Salute Costa ha annunciato che si sta ragionando per non riconfermarla ovunque, non solo in zona bianca.

“Sarebbe un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza”, ha aggiunto Costa, sottolineando la necessità per l’Italia di ripartire.

Riguardo lo stato di emergenza, Costa ha detto che l’obiettivo del governo è che non venga prorogato dopo il 31 marzo, quanto al Green pass, indica una possibile data di progressivo allentamento da metà marzo.

La mascherina andrà però portata sempre con sé, perché rimarrà l’obbligo di indossarla al chiuso, “e prima o poi toglieremo anche quello – ha detto l’altro sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri”.