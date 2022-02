Riaperto a San Giorgio di Gioiosa Marea lo Sportello d’Ascolto Antiviolenza

Dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza Coronavirus, è ripresa l’attività dello Sportello d’Ascolto Antiviolenza ospitato presso la delegazione municipale di San Giorgio di Gioiosa Marea.

Nello scorso fine settimana si è svolta una semplice cerimonia di inaugurazione a cui hanno partecipato il Sindaco Giusi La Galia, l’intera amministrazione e diversi componenti del Consiglio Comunale. Sono intervenuti anche il parroco di San Giorgio, Padre Pio Sirna, il Tenente Colonnello Salvatore Pascariello, comandante della compagnia dei Carabinieri di Patti, il luogotenente Santo Fazio della stazione dei carabinieri di Gioiosa Marea, i rappresentanti della della Pro Loco di S.Giorgio e dell’Associazione Antiviolenza Aldebaran ONLUS guidati dalla presidente Antonella Marchese.

È proprio l’Associazione Aldebaran che si occupa di gestire lo sportello di cui è responsabile l’avvocato Lory Jane Amato e fornisce così un servizio delicato e fondamentale rivolto alle donne vittime di violenza fisica e psicologica.

Per il Sindaco Giusy La Galia e l’Assessore Vincenzo Amato “si tratta di un punto di riferimento importante sul territorio realizzato grazie alla sinergia instaurata con l’associazione Aldebaran e grazie anche al concreto supporto fornito dalla Pro Loco di San Giorgio e da don Pio Sirna, nel solco dell’attività intrapresa dall’Amministrazione Comunale per sostenere e diffondere la rete di ascolto e di aiuto sul territorio per contrastare la violenza di genere.

Riteniamo essenziale condurre un’attività di informazione e sensibilizzazione su una tematica che purtroppo è sempre di stretta attualità. La funzione di ascolto, il supporto psicologico e legale rientrano tra le finalità dello sportello, ma è necessario soprattutto far comprendere la necessità di denunciare ad agire urgentemente per contrastare i fenomeni di violenza sulle donne”.

Per contattare lo sportello ci si può rivolgere al n. 391 4333004 oppure si può inviare mail all’indirizzo aldebaran.onlus@email.it.