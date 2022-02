Da oggi nuove regole anti-Covid a scuola. Senza scadenza il Green pass di chi ha tre dosi

Entrano in vigore oggi, lunedì 7 febbraio, le nuove misure per contrastare il Covid-19, che danno un segnale di apertura e puntano alla ricerca di una nuova normalità.

Con il nuovo decreto entrato in vigore oggi il Green pass di chi ha tre dosi di vaccino (oppure è guarito dopo aver ricevuto almeno due dosi) cessa di avere una scadenza. Per chi ha due dosi (o una più la guarigione), invece, il certificato continua a valere 6 mesi.

Da oggi viene ridotta da 10 a 5 giorni la quarantena per i non vaccinati in caso di contatto stretto con una persona positiva. La fine della quarantena rimane però condizionata all’esito negativo di un tampone ed è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 anche per i 5 giorni successivi.

Oggi entrano in vigore anche le novità previste per la scuola: regole che sono retroattive e dunque riguardano anche le migliaia di studenti che sono già a casa in didattica a distanza perché nelle loro classi si sono riscontrati casi di positività.

Regole simili all’asilo nido, nella scuola dell’infanzia ed alle elementari, dove si continua a frequentare in presenza fino a 4 casi positivi in classe. Dai 6 anni, però, interviene l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per un periodo di 10 giorni a partire dall’ultimo contatto con il positivo. Con 5 positivi in classe i più piccoli vanno tutti in dad, mentre alle elementari ci vanno solo i non vaccinati, e gli immunizzati o guariti da oltre 120 giorni. In tutti i casi gli studenti positivi potranno rientrare dopo l’esito negativo di un tampone.

Alle medie ed alle superiori con un solo caso positivo si rimane in presenza, con l’obbligo di mascherina Ffp2 per tutti per 10 giorni, mentre a partire da due casi positivi vanno in Dad solo i non vaccinati. Chi è immunizzato o guarito da meno di 120 giorni, potrà continuare a seguire le lezioni in presenza con la mascherina Ffp2.