Controlli ispettivi in alcuni comuni della provincia di Messina

Ci sono anche i comuni di Capo d’Orlando e Sant’Agata Militello tra quelli in cui saranno effettuati controlli ispettivi sulla rendicontazione delle somme assegnate nel 2017 a titolo di contributo del cinque per mille dell’Irpef per un importo inferiore a 20 mila euro.

Si tratta di somme erogate dal Ministero dell’Interno per l’anno 2019. Il sorteggio del 15% dei comuni destinatari dei controlli ispettivi sulla rendicontazione delle somme è avvenuto il 2 febbraio scorso alla Prefettura di Messina

Completa l’elenco dei comuni tirrenici e nebroidei, Acquedolci, Rometta, Capizzi, Cesarò e Ficarra; per l’area jonica Gallodoro, Casalvecchio Siculo e Pagliara.