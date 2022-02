Basket – Coach Mara Buzzanca è la nuova Responsabile Tecnico Territoriale Femminile Sicilia

Mara Buzzanca è la nuova RTT Femminile Sicilia. Una nomina che arricchisce il curriculum già di primo piano dell’allenatrice Alma Basket Patti e che sicuramente conferma la “vocazione” della coach pattese quale formatrice di giovani giocatrici.

Da sempre, infatti, l’Alma Basket ha potuto contare sul contributo di atlete provenienti dal settore giovanile pattese allenato da Buzzanca, così come da Patti sono partite giovani prospetti oggi impegnati nel campionato nazionale Lega Basket Femminile.

Tutto il bagaglio di coach Mara Buzzanca sarà ora a disposizione delle migliori cestiste della Sicilia e in un anno delicato come quello attuale, di ripartenza dalla pandemia.

“Ringrazio Fip Sicilia per questo incarico che cercherò di svolgere nel miglior modo possibile – spiega la nuova RTT Femminile Sicilia -. Restiamo in periodo ancora drammatico, ma cercheremo di fare il possibile con l’auspicio di poter organizzare dei raduni, quindi monitorare le ragazze, riportare di nuovo entusiasmo e progettare una crescita della pallacanestro femminile siciliana. Dobbiamo cercare di dare nuovo lustro e certamente una smossa. Personalmente ce la metterò tutto per centrare questi obiettivi. Tengo ad evidenziare l’eccellente lavoro svolto prima di me da Ninni Gebbia, ha fatto qualcosa di importante ed aver lavorato al suo fianco è stato determinante”.