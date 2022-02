Ficarra – Conferita la cittadinanza onoraria alla dott.ssa Carmela Stancampiano

Su proposta del Sindaco Basilio Ridolfo, giovedì 3 febbraio 2022, il Consiglio comunale di Ficarra ha insignito la dott.ssa Carmela Stancampiano, ex Segretario comunale, della cittadinanza onoraria.

La motivazione del prestigioso riconoscimento, si legge nella proposta sottoposta da Ridolfo al Consiglio, consiste nel fatto che l’ex Segretario “Oltre ogni dovere d’ufficio, ha profuso il proprio impegno con generosità e senza riserve, dimostrando non comune attaccamento al ruolo ricoperto e straordinaria passione per il lavoro svolto con riconosciuta capacità, sì da meritarsi l’indiscusso apprezzamento della nostra comunità nei confronti della quale ha sempre nutrito sentimenti di rispetto e di amicizia”.

In servizio presso il Comune sin dal 1985, la dottoressa Stancampiano ha svolto la quasi totalità della sua carriera lavorativa al servizio dell’Ente Ficarrese, guidando l’apparato burocratico con rigore e competenza per oltre 36 anni e prestando servizio per “ben nove diverse amministrazioni comunali, con sei sindaci e con tre commissari regionali” ha ricordato il Sindaco, che ha così proseguito: “Un primato assoluto che è stato possibile raggiungere per quello speciale rapporto di fiducia che si è venuto a creare nel tempo e che si alimentato grazie alle qualità non solo professionali ma, soprattutto, umane della Dott.ssa Stancampiano.

Visibilmente commossa, la neo cittadina onoraria ha ripercorso con sincero affetto e gratitudine i lunghi anni di servizio presso il Comune di Ficarra che le hanno, così, consentito di crescere professionalmente accompagnata e confortata dall’affetto della comunità tutta che non ha mia mancato di farla sentire sempre a casa.

Sincere parole di elogio per le varie classi dirigenti susseguitesi nel tempo ha poi avuto modo di esprimere, ricordando come a Ficarra la dialettica politica si sia sempre esercitata nel rispetto delle persone, seppur tra le differenti vedute politiche; tanto da aver per lei rappresentato una felice peculiarità che, spesso, ha potuto portare, con piacere ed orgoglio, come esempio di maturità e civiltà politica nei vari comuni nei quali ha svolto il ruolo di Segretario comunale.

Il conferimento della cittadinanza onoraria è avvenuto all’unanimità dei votanti e parole di gratitudine e apprezzamento sono state espresse anche dai capi gruppo consiliari. Un omaggio floreale, infine, hanno tenuto a consegnarle i “suoi” dipendenti comunali, tributandole così l’ennesima attestazione di stima e gratitudine.