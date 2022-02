Sant’Agata Militello, auto prende a fuoco. Intervengono i vigili del fuoco

Solo un grande spavento e danni materiali, ma nessuna conseguenza per il conducente della vettura che nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30, ha preso a fuoco in contrada Papa, a Sant’Agata di Militello mentre viaggiava in direzione mare-monte.

Non si conoscono le cause che hanno scatenato le fiamme. Sembra che mentre l’auto, una Mercedes, era in marcia, sia uscito del fumo dal cofano anteriore dell’auto, che avrebbe allarmato il conducente. L’uomo ha subito accostato, scendendo appena in tempo dall’auto, che in pochi istanti avrebbe preso a fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’autovettura.