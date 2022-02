Patti Marina: un pontile per i pescherecci, ma anche per gli aliscafi

Nella tabella regionale degli attracchi e ridossi pubblicata oggi sulla Gurs è identificato come “ex terminale con le Isole Eolie, pontile fortemente compromesso”, ma la nuova amministrazione di Patti, guidata da Gianluca Bonsignore, spera che presto questa infrastruttura diventi operativa e più funzionale per il turismo.

Il pontile di Patti Marina ha al momento solo destinazione commerciale ed è intenzione dell’esecutivo assicurare anche la destinazione per attracco per aliscafi. Da qui è già partita la richiesta per la Capitaneria di Milazzo e a sua volta per l’ufficio demanio dell’assessorato regionale territorio e ambiente.

“Con la Capitaneria abbiamo istituito un tavolo permanente, ha spiegato il sindaco Bonsignore e siamo in attesa che la Regione dia il via libera, in modo da avere le idee chiare sul presente e futuro del pontile.”

Con la prospettiva che la pandemia molli la presa o chissà il morbo cessi completamente, come è già accaduto in precedenti circostanze, è prevedibile che si ritorni alla normalità anche in questo ambito e cioè che dall’inizio dell’estate si intensifichino i collegamenti con le isole Eolie. Gli aliscafi assicurerebbero collegamenti anche per chi, al momento, del comprensorio pattese, deve raggiungere il porto di Milazzo, mentre potrebbe approfittare di un mezzo di trasporto senza spostarsi e con la possibilità chissà che questo collegamento diventi, se la domanda lo consente e con un pontile stabile, operativo anche nei mesi invernali.