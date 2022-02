Milazzo, nuovo assessore, è Pasquale Impellizzeri e sostituisce Simone Magistri

Il sindaco di Milazzo Pippo Midili, con propria determina, ha nominato il nuovo assessore che sostituisce Simone Magistri. Si tratta del commercialista Pasquale Impellizzeri, 57 anni, noto a palazzo dell’Aquila per aver ricoperto il ruolo di componente del Collegio dei Revisori dei Conti nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2018. Le deleghe assegnate al neo assessore sono “Servizi sociali e Contenzioso”.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami – ha detto Impellizzeri – che cercherò di ripagare con impegno in un settore molto importante per il Comune come quello dei servizi sociali che rappresentano il luogo strategico del sistema di welfare cittadino dal momento che costituiscono lo snodo e l’interfaccia tra i cittadini e il sistema di interventi e i servizi messi in campo per rispondere ai diversi bisogni e problematiche delle famiglie. Ma anche il settore Contenzioso necessita di particolare attenzione per cercare di trovare le giuste soluzioni per alleggerirne l’entità che rischia poi di incidere in modo rilevante sulle casse comunali. Ritengo che lavorando in sinergia con i colleghi dell’Esecutivo e contando anche sul supporto degli uffici, si possano raggiungere gli obiettivi che l’Amministrazione si è proposta”.