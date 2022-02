Covid – Nel messinese aumentano gli attuali positivi, scuole chiuse a Naso e Longi

Nella provincia di Messina negli ultimi tre giorni gli attuali positivi sono in aumento, anche se il dato è ancora distante dal dato massimo, che si era registrato il 14 gennaio, quando i contagiati nel messinese erano 14.423.

Oggi 10.462, mentre tre giorni fa erano 9.736. Resta stabile, invece, il numero dei ricoverati. Il 15 gennaio era stato toccato il picco, 217, mentre adesso sono 184, di cui 106 al Policlinico, 38 al Papardo, 31 a Barcellona e 9 al Piemonte. Si registra un calo, invece, nei reparti di rianimazione, dove i ricoverati sono 23, di cui 17 al Policlinico e 6 al Papardo. Lo scorso 24 gennaio erano ben 37.

Per quanto riguarda la situazione nei singoli comuni a Naso è guarito il sindaco, Gaetano Nanì, che stamattina è tornato a lavoro al palazzo municipale. Nel comune nasitano il dirigente scolastico qualche giorno fa ha disposto la chiusura precauzionale, per alcuni casi di Covid dei plessi della scuola dell’infanzia e delle scuole elementari (sia del centro che della contrada Cresta), e sono in didattica a distanza anche gli studenti della prima media, che rientreranno in presenza lunedì.

Anche a Longi è stata chiusa la scuola dell’infanzia dopo la rilevazione di un caso di positività al Covid-19. I bimbi dovrebbero tornare in classe il 14 febbraio.

A Sant’Agata Militello attuali positivi in crescita: sono 228, 25 in più rispetto a tre giorni fa. Lieve aumento anche a Milazzo, dove la situazione era già critica: sono 934, al momento, le persone affette dal Covid nella città mamertina, 23 in più rispetto all’ultimo aggiornamento.