Raccuja, camion esce di strada e scivola nella campagna sottostante. Illeso il conducente

Poteva finire in tragedia l’incidente autonomo, che fortunatamente non ha causato gravi conseguenze se non danni al mezzo e che è avvenuto ieri pomeriggio a Raccuja, sulla SP137, in contrada Zappa.

Non è chiara la dinamica del sinistro, ma per cause da accertare sembra che un camion betoniera che procedeva in direzione mare-monte abbia perso aderenza scivolando sull’asfalto, nei pressi di un piccolo tornante. Per questo il mezzo avrebbe sfondato il guardrail, parte di un muretto in cemento e sarebbe poi scivolato nella campagna sottostante, in un’area piuttosto scoscesa, arrestando la sua corsa ad una decina di metri dalla strada, girandosi su un fianco. Secondo le informazioni a nostra disposizione pare che il conducente del mezzo non abbia riportato ferite e sia rimasto miracolosamente illeso.