Contest “Borgo più bello di Sicilia 2022”: in corsa per la finale Mistretta, Naso, Mirto, San Marco d’Alunzio e Novara di Sicilia

Sono ben 5 i comuni dell’hinterland nebroideo tra i 20 borghi che concorrono nella seconda fase del contest “Borgo più bello di Sicilia 2022”, organizzato con votazione on line da “All Food Sicily”, quotidiano specializzato sull’enogastronomia e il turismo in Sicilia.

Si tratta di Mistretta, Naso, Mirto, San Marco d’Alunzio e Novara di Sicilia. Grande partecipazione da parte dei cittadini dei singoli centri coinvolti, che con un vero e proprio “tam-tam” via social, stanno sostenendo il proprio paese, facendo appello a votare anche agli emigrati, ma anche da parte delle amministrazioni comunali, che stanno sponsorizzando il contest, puntando a far conoscere l’offerta enograstronomica e turistica dei loro comuni. Al borgo vincitore, infatti, sarà omaggiata una campagna promozionale integrata da parte della redazione di All Food Sicily. Insomma una bella vetrina per aziende e operatori del comparto e per il comune che si aggiudicherà il premio.

Il concorso, ideato dalla testata che si occupa di notizie, approfondimenti, recensioni, rubriche e reportage su aziende enogastronomiche e i loro prodotti, anche tipici e sul settore ricettivo e in generale del turismo dell’Isola, è partito con una prima selezione che ha visto in gara ben 50 piccoli borghi, tra cui i 23 già inseriti nell’associazione “I Borghi più belli d’Italia” a cui ne sono stati aggiunti altri 27, selezionati dalla redazione, scelti tra quelli con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, una buona struttura urbanistica con monumenti ed edifici di interesse, pregi ed iniziative di carattere turistico o enogastronomico. La prima fase, durata dal 23 gennaio al 1 febbraio ha visto l’eliminazione dei 30 Borghi che hanno ottenuto meno preferenze. I primi 20 sono ora in gara per la finale. Si potrà votare il comune preferito, tramite il link dedicato, fino alla mezzanotte di domenica 13 febbraio 2022.