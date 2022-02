Ciro Gallo scende nuovamente in campo per Acquedolci e lancia la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative, che si terranno tra maggio e giugno 2022.

Gallo, dopo aver guidato Acquedolci dal 2007 al 2017, sfiderà l’attuale primo cittadino Alvaro Riolo, che già lo scorso novembre aveva annunciato la sua ricandidatura.

