Barcellona Pozzo di Gotto: dal 7 febbraio parte la refezione scolastica autogestita

Dal 7 febbraio al 31 maggio 2022 il comune di Barcellona Pozzo di Gotto sovvenzionerà parzialmente il servizio di mensa autogestito dalle famiglie di scolari ed alunni in collaborazione con le istituzioni scolastiche locali. Il comune, fino al termine dell’anno scolastico, rimborserà gli studenti secondo i redditi Isee e anche docenti e personale ausiliario.

Questa la soluzione adottata da Palazzo Longano dopo che l’8 luglio dello scorso anno, ottenuta la copertura finanziaria, fu pubblicato il bando in scadenza il 10 settembre. Forse a causa dell’accentuato rischio di impresa dovuto alla pandemia furono presentate solo quattro offerte; stilata la graduatoria, si segnalarono anomalie nelle offerte pervenute, le cui giustificazioni addotte non furono valutate positivamente.

Chiuse le scuole prima del periodo natalizio a causa del Covid, si evidenziò il pericolo di contaminazione durante la preparazione e cottura di circa 500 pasti giornalieri in un unico spazio con presenza di numerosi addetti. Da qui, in attesa dell’evolversi della procedura di gara, si comunicò ai dirigenti scolastici la disponibilità a supportare economicamente il servizio di refezione scolastica autogestito dalle famiglie in collaborazione con le scuole, prevedendo un rimborso parziale.

Gli istituti comprensivi “Capuana”, “Bastiano Genovese” e “Foscolo” dissero si; di diverso avviso gli istituti “Balotta”, “D’Alcontres” e “Militi”. Il 13 gennaio scorso, dopo una riunione presso l’antisala consiliare i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi confermarono la loro posizione.

Il 24 gennaio invece dissero di si. Da qui è stato revocato il bando originario e si è deciso di adottare il servizio di mensa autogestita già autonomamente avviato in alcuni plessi scolastici cittadini e ora accettato da tutti i dirigenti scolastici.