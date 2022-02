Morto l’ex patron del Palermo Maurizio Zamparini, aveva 80 anni

Lutto nel mondo del calcio siciliano. Questa notte è venuto a mancare Maurizio Zamparini, storico ex presidente del Palermo Calcio. Aveva 80 anni e da oltre un mese era ricoverato in un ospedale del ravennate, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni fisiche.

L’imprenditore friulano, dopo l’esperienza con il Venezia, aveva acquistato il Palermo nel 2002, portando il club siciliano ai massimi livelli storici. La promozione in Serie A, l’Europa League da protagonisti, la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Per non parlare dei campioni scoperti: Toni, Cavani, Dybala, Pastore. 15 anni in cui i tifosi palermitani e l’intera Sicilia hanno sognato, prima di un lento declino, culminato poi con il fallimento della società e la ripartenza dalla Serie D.

Noto per essere un “mangia-allenatori”, Zamparini in una stagione a Palermo ne cambiò addirittura otto. Un presidente vulcanico, prima amato e poi contestato. Lo scorso anno aveva sofferto per la perdita del figlio Armando, deceduto a soli 23 anni per un malore.