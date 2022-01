Patti Marina: da domani apertura al transito del lungomare lato monte

Ok per l’apertura al transito del Lungomare Filippo Zuccarello lato monte, vengono invece mantenuti i provvedimenti per la via Fonderia nel tratto senza uscita, tra l’incrocio con la via Zuccarello e la spiaggia e perla traversa di piazza Mario Sciacca frontistante i portici del condominio “Icopa”. Queste le proposte del sindaco di Patti Gianluca Bonsignore operative da domani.

Ovviamente l’attenzione maggiore era orientata sul lungomare di Patti Marina; risaliva al 19 febbraio 2021 la decisione di pedonalizzare alcune zone del territorio fra cui la corsia lato monte della via Zuccarello, nel tratto compreso tra l’incrocio con la via Santa Caterina e l’incrocio con la via D’Annunzio.

Restando a Patti Marina l’ingegnere Renato Cilona, funzionario tecnico direttivo, è stato nominato rup per il progetto relativo ai lavori di miglioramento dell’esistente approdo per pescherecci, che è stato finanziato dalla Regione. Lo stesso professionista è stato nominato rup per i lavori di ampliamento della scuola media “Luigi Pirandello”.

In ultimo un altro recente provvedimento adottato dall’esecutivo Bonsignore riguarda l’integrazione oraria dei lavoratori asu per 10 ore settimanali dall’1 febbraio al 31 maggio 2022; un’integrazione giustificata dal fatto che questi lavoratori sono impegnati anche nel servizio di mensa scolastica – gestito in house dal comune e assicurato alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado oltre che all’asilo nido comunale. Altra integrazione è stata disposta per i lavoratori in servizio presso il settore “Territorio e Ambiente”, ma fino al 30 giugno prossimo.