Nuova stretta per i no vax: da domani obbligo di green pass anche nei negozi e in tabaccheria – VIDEO

La Sicilia continua ad essere la regione più in ritardo sul fronte vaccinazioni: lo è anche nella somministrazione delle terze dosi. Solo il 44,8% degli abitanti dell’isola ha ricevuto la dose booster, contro il 59% di Lombardia e Umbria ed il 58% di Lazio, Puglia e Piemonte. In Sicilia gli over 12 anni con almeno una dose sono poco più dell’88% del target regionale, due punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale. Differenza che si acuisce prendendo come riferimento la fascia 5-11 anni, dove in Sicilia poco più del 23% ha ricevuto almeno una dose, contro il 32% di media in Italia.

E mentre restano da vaccinare ancora tanti siciliani, domani cambiano le regole sul possesso del green pass, che sarà obbligatorio ovunque, eccetto che per l’accesso ai servizi essenziali. Da martedì primo febbraio, infatti, entrano in vigore le misure anti-Covid per rendere la vita ancora più difficile a chi non si è vaccinato e non è guarito dal Covid: chi non è in possesso del Super green pass in corso di validità, infatti, per andare dal parrucchiere e nei centri estetici dovrà esibire, quantomeno, l’esito negativo di un tampone rapido. Da domani servirà almeno il green pass base per entrar in tabaccheria e in edicola, alle poste o in banca, ma anche nei negozi di abbigliamento, giocattoli e cosmetici. Qui, contrariamente a quanto avviene nei ristoranti o nei bar, i controlli possono anche essere effettuati a campione, successivamente all’ingresso dei clienti nei locali.

Senza certificato verde da domani si potrà usufruire solo dei servizi essenziali: si potrà andare in farmacia, dall’ottico e nei negozi “di articoli medicali ed ortopedici”, nei supermercati e ai mercati rionali, dove si potrà comprare qualsiasi tipo di prodotto in vendita. Resta consentito anche l’accesso alle strutture sanitarie e veterinarie e negli uffici giudiziari e delle forze di polizia. Senza green pass si potrà infine andare dal benzinaio e nei negozi di combustibili per il riscaldamento e di animali.