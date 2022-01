Capo d’Orlando: nuove indicazioni per la raccolta dei rifiuti di chi è in isolamento a causa del Covid 19

Si invitano tutti i cittadini di Capo d’Orlando al momento in isolamento a conferire nei sacchi neri solo piatti di plastica, bicchieri e posate di plastica e l’umido e a esporre domani, martedì 1 febbraio, un sacco per un massimo di due componenti per famiglia e due sacchi per un massimo di quattro componenti, perché tutto il resto, nostro malgrado, saremo costretti a lasciarlo.

Questo il messaggio inviato quest’oggi dal comune paladino, evidenziando come, a causa dell’aumento dei positivi che ha visto coinvolto anche il comune di Capo di d’Orlando nel corrente mese che sta per finire, l’impianto di rifiuti covid/19 che non riesca a far fronte alla numerose richieste per smaltire tutto il quantitativo prodotto in questo periodo; proprio questo non si è riusciti a svolgere il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali interessati regolarmente.

Si spera che la situazione possa migliorare con le nuove indicazioni operative già a partire da domani.