Gioiosa Marea, scontro tra auto e moto appena fuori la galleria Calavà

Uno scontro tra un’autovettura ed una moto si è verificato questa mattina, intorno alle 11 sulla S.S. 113, subito dopo l’uscita della galleria Calavà.

Al vaglio la dinamica del sinistro, ma sembrerebbe che al momento dell’impatto il motociclo viaggiasse in direzione Messina, mentre la vettura procedeva in direzione opposta. Ad avere la peggio il centauro, che è stato soccorso dai sanitari del 118. Sembra, dalle prime informazioni, che le sue condizioni non siano gravi. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Patti.

Sul posto, per i rilievi di rito, i Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Patti.