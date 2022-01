Capo d’Orlando, auto impatta contro un muro. Ferito il conducente

Violento incidente autonomo questa notte, intorno alle due, sulla S.S. 113 in località Testa di Monaco, nel comune di Capo d’Orlando.

Secondo le prime informazioni, per cause da accertare, una vettura, condotta da un giovane brolese, che pare procedesse in direzione Messina, avrebbe perso il controllo, impattando violentemente contro un muro.

Nell’urto il conducente è rimasto ferito, fortunatamente, sembra in modo non grave.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale di Sant’Agata di Militello, per gli accertamenti del caso.