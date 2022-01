Barcellona Pozzo di Gotto – Vasto incendio distrugge due capannoni in via Enna

Un vasto incendio ha interessato questa notte due grandi capannoni di circa 400mq ciascuno, adibiti ad officina e ricambi di mezzi pesanti, a Barcellona Pozzo di Gotto, in Via Enna.

Sul posto, intorno alle 3, sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco da Milazzo, Messina e Patti, riuscendo ad estinguere il rogo intorno alle ore 8:00.

Grazie al tempestivo intervento delle squadre, sono state messe in sicurezza in anche alcune bombole di ossigeno e acetilene, scongiurando ulteriori danni.

Attualmente si sta operando per bonificare e mettere in sicurezza tutta l’area interessata. Non ci sono feriti.

Sul posto anche la Polizia Municipale e i Carabinieri della locale stazione.