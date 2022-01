Montalbano Elicona: iniziative antispopolamento, 5000 euro a chi trasferisce la residenza, fondi ed incentivi per imprenditori e artigiani

Prevenire e contrastare lo spopolamento di Montalbano Elicona, favorire gli imprenditori, gli artigiani e dunque l’economia del territorio. Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Filippo Taranto.

Ha deciso che, chi trasferisce la propria residenza, avrà un contributo economico di 5000 euro; è una straordinaria occasione per sentirsi parte del castello di Federico d’Aragona, tra storia, tranquillità, natura incontaminata e soprattutto buon cibo. Montalbano Elicona, borgo dei borghi più belli d’Italia 2015, dista dal mare venti minuti, percorribili lungo la nuova strada di collegamento che inizia a Falcone; come tutti i centri lontani dal mare, nonostante mantenga, come altri centri del messinese, una straordinaria fisionomia nel suo territorio, rischia di subire nel tempo un inevitabile spopolamento.

Da qui l’iniziativa dell’esecutivo guidato da Filippo Taranto. Il paese ha oggi una popolazione di circa 2.000 abitanti e poichè, come tutti i paesi delle aree interne, ha subito un graduale spopolamento, il comune cerca di contrastare questo inevitabile fenomeno con iniziative rivolte alle famiglie e alle attività economiche.

E c’è di più, grazie ad un finanziamento straordinario del Ministero dell’Interno per le aree interne marginali; sono infatti allo studio da parte del settore tecnico e dell’assessore Roberto Arlotta, altre due importanti iniziative per gli imprenditori e le attività artigianali: chi vuole avviare una attività economica a Montalbano Elicona, potrà ottenere in comodato d’uso gratuito per almeno 5 anni un edificio comunale in disuso, la cui ristrutturazione sarà a spese dell’amministrazione.

Poi è stata prevista la possibilità di assegnare fino a 10 mila euro alle attività artigianali, commerciali e agricole che hanno sede legale a Montalbano Elicona e che intendono potenziare e sviluppare le loro attività o a favore di imprese che intendono aprire una nuova attività del territorio.