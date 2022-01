I Nebrodi a C’è Posta per Te: Stefano cerca moglie a Sant’Agata M.llo e San Marco

Il signor Stefano è di Salina, isola delle Eolie: dopo aver regalato un barattolo dei preziosi capperi della sua isola a Maria De Filippi, comunica di essere alla ricerca moglie, andando a scovare tutte le papabili donne single sui Nebrodi.

Così il famoso postino di C’è Posta per Te, noto programma del prime time di sabato sera su Canale 5, arriva a Sant’Agata Militello e cerca la signora Marantonia e la signora Maria Franca, poi anche a San Marco d’Alunzio, dove trova la signora Angela.

In studio arrivano anche due sorelle di un altro comune siciliano ed è allora che va in scena il tipico siparietto guidato da Maria De Filippi, in cui i protagonisti sono quasi sempre anziani siciliani: nell’ilarità generale tutte le signore in studio rifiutano la singolare richiesta di matrimonio di Stefano, che nel finale, però, approfitta dell’importante vetrina per salutare tutti gli abitanti delle Eolie.