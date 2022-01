Covid – In Sicilia 7.639 nuovi casi, 47 vittime. In rialzo i ricoverati

Sono 7.369 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia, registrati a fronte di 46.187 tamponi in Sicilia; ieri erano stati 7.100 su circa 43 mila nuovi tamponi. Il tasso di positività sale dunque dal 15,5% al 15,9%.

L’isola si trova è al nono posto per contagi giornalieri tra le regioni. Gli attuali positivi sono 237.407 con un aumento di 5.691 casi.

I guariti sono stati 1.939, mentre purtroppo si registrano altre 47 vittime, che portano il totale dei decessi a 8.471.

Nuovo rialzo per quanto riguarda i ricoveri: sono 1.620 gli ospedalizzati totali, con 19 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 144, un caso in meno.

Sul fronte del contagio nelle singole province oggi Palermo registra 1.602 casi, Catania 1.513, Messina 1.047, Siracusa 820, Ragusa 791, Trapani 644, Caltanissetta 577, Agrigento 530 e infine Enna 153.