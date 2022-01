Tortorici, anche il Gal Nebrodi Plus scende in campo per non chiudere l’ufficio del giudice di pace

Il Gal Nebrodi Plus si è intestato, insieme ai sindaci dell’area dei Nebrodi, la battaglia per far riaprire l’ufficio del giudice di pace di Tortorici. In questa direzione si inquadra l’istanza di annullamento in autotutela, firmata dai sindaci di Galati Mamertino, Ucria, Castell’Umberto, Longi e Floresta, Vincenzo Amadore, Vincenzo Crisà, Vincenzo Biagio Lionetto Civa, Antonino Fabio ed Antonio Stroscio. Nell’istanza è evidenziato come sussista l’incondizionata volontà di contribuire pro quota alle spese di gestione dell’ufficio.