Sant’Agata Militello, trovata la signora Serafina. Era scomparsa questa mattina

Si era rifugiata all’interno del cimitero comunale di Sant’Agata Militello, vicino alla tomba del marito. Sono stati i Carabinieri di Sant’Agata Militello a trovare la signora Serafina Triscari, 70 anni, che mancava da casa da questa mattina. I familiari, preoccupati, l’hanno cercata tutto il giorno, allertando le forze dell’ordine.

Infreddolita, affamata e ancora confusa, la signora sta tutto sommato bene e adesso tornerà a casa. I familiari, sollevati per aver trovato la signora, vogliono pubblicamente ringraziare le forze dell’ordine, la Polizia di Stato e in particolare l’Arma dei Carabinieri, che si sono immediatamente messi a lavoro per trovare la signora Serafina.