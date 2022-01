Sant’Agata Militello, 70enne si allontana da casa e sparisce. L’appello dei familiari

Manca da casa da questa mattina, da quando l’anziana madre l’ha vista per l’ultima volta, prima di uscire a fare la spesa. Sarafina Triscari, 70 anni, ex insegnante elementare in pensione da qualche anno, è molto conosciuta a Sant’Agata di Militello, proprio per il suo lavoro.

La donna, che potrebbe avere qualche difficoltà di orientamento, si sarebbe allontanata dalla sua abitazione in contrada Inganno a Sant’Agata Militello, nella tarda mattinata di oggi, senza lasciare alcun messaggio. Non ha con se documenti e telefono e nemmeno denaro, lasciati a casa.

I familiari hanno già allertato i Carabinieri della compagnia di Sant’Agata di Militello, attualmente guidata dal capitano Francesco Giorgianni. I militari dell’arma si sono immediatamente mobilitati per cercare la donna. L’ultimo avvistamento risale alle 12:45 circa sulla strada Statale 113, proprio nei pressi del torrente Inganno, vicino ad un noto autosalone di auto.

Il fratello della signora Triscari, Vincenzo, lancia un accorato appello ai nostri lettori: “Mia sorella non sta bene, potrebbe non ricordarsi il proprio nome oppure non rivolgere la parola ad estranei e potrebbe anche trovarsi in stato confusionale. La cerchiamo da ore, ma non riusciamo a trovarla. Purtroppo non sappiamo con certezza cosa indossasse nel momento in cui è uscita di casa e potrebbe anche non essere abbastanza coperta per affrontare il freddo della notte. Se qualcuno l’ha vista, vi prego di contattare immediatamente i Carabinieri della compagnia di Sant’Agata Militello”.

Con il calare della sera, ovviamente, le operazioni di ricerca risultano più difficili. Oggi hanno partecipato alle ricerche molti volontari, senza esito.