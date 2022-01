“SAnREMO a casa Jalisse”, il format dei grandi esclusi dal Festival su Antenna del Mediterraneo

Ci provano da 25 anni a tornare a Sanremo, ma non ci riescono: è passato un quarto di secolo dalla vittoria del Festival, nel 1997. Da allora il duo Jalisse ha fatto 24 anni di tentativi, con 24 canzoni diverse, ma niente. Quest’anno, a 25 anni dalla vittoria al Festival, nel 1997, Fabio Ricci e Alessandra Drusian (poi diventati marito e moglie) ci hanno provato di nuovo e il risultato è sempre lo stesso. I due non hanno avuto accesso alla manifestazione e hanno scritto su Facebook come si sentono: «Questa volta lasciamo parlare le persone. La famosa ripartenza non è per tutti. Noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni».

I due però non si danno per vinti e anche quest’anno ripropongono il fortunato format presentato già lo scorso anno e dedicato al Festival: “L’edizione 2022 è in arrivo – scrivono i due sui social –, e la guarderemo perchè i Jalisse sono stati lanciati al grande pubblico italiano ed estero proprio da questo Festival che amiamo!”

L’esordio a Sanremo Giovani nel 1995 con “Vivo”, poi con “Liberami” a Sanremo 1996 e infine la vittoria nel 1997 con “Fiumidiparole”, arrivata poi al 4° posto all’Eurovision Song Contest di Dublino.

La prima puntata della trasmissione, che dedicherà ampio spazio ad ospiti, musica, racconti, una favola dedicata ai profumi Ferratese e in cui vedremo Ale e Fabio cantare e scherzare tra di loro, sarà visibile su Antenna del Mediterraneo, al canale 14 del digitale terrestre, oggi alle ore 12.00 e poi in replica alle 18.00 ed alle 00.45.

Saranno sei, in totale, le puntate, che Antenna del Mediterraneo inserirà nella sua programmazione.