Sant’Agata Militello, stop alla sosta selvaggia. Divieto di sosta con dissuasori in varie vie cittadine

Via Massaua, via Medici, Piazza Garibaldi, ma anche Sardegna e Leopardi e via Calabria. E’ lotta alla sosta selvaggia a Sant’Agata di Militello, dove nelle vie del centro e a maggior afflusso di veicoli, in particolare bus e mezzi pesanti, è stato istituito con ordinanza numero 7 del 27 gennaio 2022, a firma del Comandante del Corpo di Polizia Locale Walter Campagna, il divieto si sosta e fermata con installazione di paletti dissuasori.

Una scelta quasi obbligata, dettata dai frequenti episodi lamentati dai cittadini e un forte segnale nei confronti degli automobilisti meno disciplinati, anche e soprattutto in ragione della necessità di evitare disagi e ingorghi e di incentivare un uso più corretto e civile di strada e marciapiedi. La misura, per altro, favorisce, una migliore fruizione dei marciapiedi da parte dei pedoni, incentivando il minor uso dei veicoli e un più frequente ricorso alla passeggiata a piedi per le vie del centro. Nonostante qualche commerciante abbia storto il naso, poiché non sarà più possibile la sosta veloce per i clienti, l’ufficio ha deciso di dare ordine alla viabilità, anche tenendo conto del fatto che in questi giorni è in atto una intensificazione del passaggio di mezzi pesanti, diretti al cantiere del costruendo Porto dei Nebrodi.

Questi i tratti interessati dall’ordinanza.

Via Massaua, nel tratto compreso tra il torrente Gabella e via Campidoglio;

Piazza Garibaldi, nel tratto compreso tra il civico 7/A e l’incrocio di via Plebiscito;

Via Medici, nel tratto compreso tra il civico 282 e la via Enna;

Via Cernaia lato est, nel tratto compreso tra la via Medici fino al primo civico;

Via Sardegna lato ovest, nel tratto compreso tra il civico 4 e l’incrocio di via V. Veneto;

Via Leopardi lato sud, nel tratto compreso tra il civico 7 e la via Calabria;

Via Calabria lato est, nel tratto compreso tra la Piazza Campidoglio e il primo accesso

carraio;

Via Medici dal n. civico 205 al n. civico 209.