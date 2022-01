Comunità energetiche, un’opportunità per i comuni del consorzio intercomunale “Tindari-Nebrodi”

Comunicare le opportunità legate alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili. Di questo si è discusso nella sala convegni di palazzo Baratta di Patti, nel corso di un incontro promosso dal consorzio intercomunale “Tindari-Nebrodi”.

Ha esordito il sindaco di Librizzi Renato Di Blasi, presidente dell’assemblea consortile, che ha rimarcato l’importanza strategica per i comuni del consorzio, grazie ai quali si potrà partecipare ai bandi del PNRR che in alcuni casi prevedono preclusioni nella partecipazione se non si raggiunge un certo numero di abitanti 15.000.

Sulla stessa linea il sindaco di Raccuja Ivan Martella e il vice sindaco di Gioiosa Marea Teodoro La Monica, quest’ultimo ha espresso apprezzamento per l’iniziativa promossa dal cda del consorzio, presieduto da Vincenzo Princiotta Cariddi e composto dai consiglieri Filippo Tripoli, Nino Gaudio, Anna Sidoti e Pasqualino La Macchia.

La lunga riunione si è concentrata sull’articolata spiegazione dei progetti e dei benefici legati ad essi con la costituzione delle comunità energetiche, posta in essere dall’ingegnere Giuseppe Lo Verso di “Enel X”; si è conclusa con alcune importanti informazioni legate ai bandi del PNRR da parte del dottor Nino Ferro, che ha dato particolari ragguagli ai progetti legati all’agro-alimentare e alla filiera corta.

Il consigliere Tripoli ha poi proposto la costituzione di un tavolo tecnico alla presenza dei sindaci e dei tecnici esperti di PNRR, per dare maggiori ragguagli agli amministratori, che dovranno necessariamente porre in essere una progettazione tesa a prendere al volo le opportunità che i bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza daranno, “sfruttando” strategicamente la figura dell’unione dei comuni rappresentata dal Consorzio Tindari-Nebrodi, che rappresenta un territorio di quasi 50 mila abitanti.

In fine la conferenza si è conclusa con la decisione del presidente dell’assemblea Di Blasi di convocare per la prima decade di febbraio l’assemblea dei dieci sindaci, mentre il presidente Cariddi Princiotta ha convocato già per domani, alle ore 14.30, un consiglio d’amministrazione per deliberare il protocollo d’intesa con “Enel X”.

Nelle intenzioni del consorzio vi è la realizzazione di una comunità energetica che si potrà realizzare utilizzando le superfici disponibili di Palazzo Baratta, nel cuore del centro storico di Patti e del Palazzo dei Dioscuri a Tindari, dove saranno realizzati impianti fotovoltaici di ultima generazione, dando così vita ad una grande comunità energetica, che coinvolgerà privati e imprese.