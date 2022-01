Tragedia a Licata, uccide 4 familiari a colpi di pistola e poi si suicida

Immane tragedia a Licata, con un bilancio di 5 vittime. Un 48enne avrebbe prima sparato al fratello, alla cognata a e ai suoi due nipoti minorenni e si sarebbe poi tolto la vita.

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma sembra che al culmine di una lite familiare, avvenuta questa mattina in un’abitazione alla periferia della cittadina, forse per motivi economici, l’uomo abbia estratto l’arma e sparato, freddando così i suoi familiari, tra cui un ragazzino di appena 11 anni. Sarebbe poi uscito dall’abitazione. Sulle sue tracce si sono immediatamente messi i carabinieri, ma l’uomo si sarebbe tolto la vita prima di essere raggiunto dai militari dell’Arma, sparandosi. Sull’accaduto indagano i carabinieri, sotto il coordinamento della Procura di Agrigento.