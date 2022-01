Covid – Casi in discesa a Patti, Milazzo e Barcellona, mentre crescono a Sant’Agata di Militello (+37)

L’ufficio del commissario per l’emergenza Covid a Messina ha fornito alcuni dati sulla situazione locale. Ieri sono stati 1.274 i nuovi positivi nella provincia messinese.

Nella città capoluogo gli attualmente positivi sono 4.918, in aumento di circa 500 unità, mentre in tutta la provincia attualmente ci sono 10.770 contagiati. Nel distretto sanitario di Sant’Agata di Militello sono 1.027 gli attuali positivi, con un incremento di 144 nuovi casi.

210 i ricoverati nei reparti ordinari e 35 In terapia intensiva, 11 al Papardo e 24 al Policlinico di Messina.

Intanto nel comune di Patti, dopo il boom natalizio che aveva visto salire i contagiati a più di 300, da circa una settimana si registra un sostanzioso calo. Adesso solo 110 gli attuali positivi, con due soli nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Sostanziale aumento invece a Sant’Agata di Militello, con 37 nuovi casi registrati: da 189 attuali positivi si passa a 226. Stabili i positivi al tampone molecolare, mentre c’è un lieve aumento dei soggetti positivi al rapido.

Inoltre, riporta il sindaco Mancuso, un giovane paziente ricoverato al policlinico è stato dimesso e non si hanno notizie di nuovi ricoveri. 5 nuovi casi a Brolo, da 68 si passa a 73 attuali positivi.

In calo a Milazzo, dove sono 889 i positivi, 22 in meno rispetto all’ultimo aggiornamento. 643 a Barcellona Pozzo di Gotto, in calo di 40 unità. 41 i ricoverati al Cutroni Zodda, di cui 8 sono barcellonesi.