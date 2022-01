Oggi è l’ultimo giorno. Chiude l’ufficio del giudice di pace di Tortorici. L’ennesimo presidio istituzionale della provincia di Messina chiude i battenti. Roma ha deciso. Un colpo di penna e via, come è già avvenuto per il tribunale di Mistretta; saranno soprattutto i cittadini a pagare dazio, costretti a girovagare, per potendo godere, almeno fino a queste ore, di un ufficio vicino, che può assicurare il buon funzionamento della macchina della giustizia.