Covid – In Sicilia 7.516 nuovi casi, stabili i ricoverati. 71 le vittime

Sono stati 7.516 positivi nel bollettino del 25 gennaio in Sicilia, a fronte di 41.955 tamponi processati. Sono più del doppio rispetto ai 3.629 del giorno precedente (con poco più di 26 mila tamponi).

Dato che fa salire il tasso di positività dal 14% al 18%. L’isola è al nono posto tra le regioni italiane per nuovi contagi del giorno, al primo posto c’è la Lombardia con 28.372 casi.

Gli attuali positivi nell’isola sono 220.293 con un aumento di 5.510 casi.

1.935 i guariti, mentre purtroppo si registrano ulteriori 71 decessi, anche se come riporta l’assessorato alla salute, riguardano giorni precedenti. Uno dei numeri più alti per quanto riguarda questo dato specifici. Il totale delle vittime della pandemia nell’isola sale a 8.285.

Stabili i ricoverati, che sono 3 in meno: adesso sono 1.622, in totale, gli ospedalizzati. Di questi 158 si trovano in terapia intensiva, sei in meno di ieri, con 13 nuovi ingressi del giorno.

Sul fronte del contagio nelle singole province, in testa Catania con 1.640 nuovi casi, seguono Palermo con 1.461 e Ragusa con 916. Poi Messina 857, Siracusa 832, Agrigento 702, Caltanissetta 569, Trapani 420 e Enna 119.

In Italia

Ancora segnali di stabilizzazione per la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 186.740, ma i guariti oltre 231 mila. 468, invece, i decessi.