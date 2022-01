Campofelice di Roccella: un arresto per droga, trovati in auto 100 grammi di hashish

I carabinieri della stazione di Campofelice di Roccella hanno arrestato un cinquantenne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; è stato trovato in possesso di quasi 100 grammi di hashish.

L’attività di polizia giudiziaria è scaturita dal controllo di un veicolo con a bordo due persone in prossimità della stazione ferroviaria. Dalla perquisizione è venuta fuori la sostanza stupefacente occultata nella tappezzeria. Da qui l’arresto convalidato poi dal tribunale di Termini Imerese; in avanti l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con divieto di uscire nell’arco notturno.

Nello stesso contesto di controlli antidroga, i carabinieri della stazione di Castelbuono, hanno denunciato un ventinovenne del luogo per detenzione ai fini di spaccio, in quanto trovato in possesso di 25 grammi di marijuana e 5 di crack.