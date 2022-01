Il Foyer del teatro Trifiletti di Milazzo sarà intitolato al grande maestro Ennio Morricone

E’ stata accolta la mozione dei consiglieri Fabiana Bambaci e Massimo Bagli, del gruppo “Innamorati della mia città”, per intitolare il foyer dello storico teatro Trifiletti di Milazzo al maestro Ennio Morricone.

Il grande direttore d’orchestra ha regalato meravigliose colonne sonore in più di 60 film da “C’era una volta in america” al “Il buono, il brutto, il cattivo” e nel 2016 ha vinto l’Oscar con la colonna sonora del film “ The Hateful Eight.

Il Teatro Trifiletti, oggi in fase di ristrutturazione, è stato negli anni il salotto culturale e musicale della città ospitando diversi eventi.

Servizio di Francesco Anania