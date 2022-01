Covid – Curva dei contagi in calo nel messinese, riaprono le scuole. 209 i ricoverati negli ospedali provinciali

Curva dei contagi in calo anche nel messinese, dopo oltre un mese di crescita. Secondo quanto riporta il commissario per l’emergenza Covid, gli attuali positivi sono scesi sotto le 11.000 unità, dopo il picco di 14mila della settimana scorsa.

A fronte di una riduzione dei contagi, restano stabili i ricoveri con 209 posti letto occupati nei Covid Hospital della provincia. Secondo gli ultimi dati sono 111 i ricoverati al Policlinico di cui 23 in terapia intensiva, 49 al Papardo di cui 11 in terapia intensiva, 38 al Cutroni Zodda di Barcellona, 10 all’IRCCS Neurolesi e uno al Piemonte.

Intanto dopo l’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci da oggi riaprono le scuole anche a Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore Merì, Castroreale, Rodì Milici, Librizzi, Naso e Capri Leone.

Rimangono in DAD soltanto gli alunni delle scuole di Novara di Sicilia e Furnari, che hanno programmato il ritorno tra i banchi per giovedì 27 gennaio, solo al termine della zona arancione nei rispettivi comuni.

A Naso prima del rientro a scuola è stato programmato uno screening sabato scorso, in drive-through in Contrada Cresta, che ha dato risultati soddisfacenti. Soltanto 2 positivi su 260 persone testate e si potrà tornare in classe con ritrovata fiducia.

Casi in calo a Galati Mamertino, dove sono 44 gli attuali positivi e ben 88 i guariti degli ultimi giorni. Rimane ricoverata un’anziana presso il reparto di pneumologia del Policlinico di Messina, mentre 3 alunni che frequentano la prima classe della scuola primaria sono risultati positivi e la classe in questione riprenderà le lezioni in DAD.